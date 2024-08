Estate a Piombino In piazza Bovio si balla e si canta a picco sul mare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gran finale a(Li) per il ’Festival 20Eventi’, quest’anno in versione short cut e che ha come location l’affascinante e bellissima. Stasera appuntamento con i ’Banana Split’, una delle più celebri cartoon cover band d’Italia; domani invece una serata dedicata al ballo e al divertimento con ’Hottanta’. Un vero e proprio festival dance tutto in una notte. Da mercoledì 28 agosto a domenica 2 settembre, 20Eventi si tingerà di jazz con il ’European Jazz Festival’ diretto da Marino Alberti. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30, l’ingresso è gratuito con prenotazione. Ogni altra info sulla rassegna su www.eventi.it