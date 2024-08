Deperimento estremo | cos’è la cachessia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 – Dottor Vittorio Boscherini, medico di medicina generale, che cosa è la? «Unorganico determinato da una serie di cause. La più tipica è da cancro, ma anche da forte anzianità in persone che non riescono più a ingerire e nutrirsi. Vanno così incontro a un taleorganico che li porta alla morte». Può essere anche autocausata se si decide di non nutrirsi, per esempio per uno sciopero della fame? «Esatto. Qualsiasi sia la motivazione, la mancanza di alimentazione porta allaperché il nostro organismo non riesce più a lavorare bene». Quali sono i sintomi? «Un forte e repentino dimagrimento, edemi per mancanza di elettroliti, la non lucidità mentale, l’incapacità di reggersi in piedi per mancanza di forze, fino all’impossibilità di deambulare. Sono segni evidenti e visibili.