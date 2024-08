Curti tiene segregata per anni la compagna riducendola in schiavitù | arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa tenutoperla, picchiandola ed estorcendole soldi: la donna alla fine è riuscita a scappare e l’uomo è statodalla polizia di Caserta per sequestro di persona, riduzione ined estorsione. L’indagine della Squadra mobile è partita dalla denuncia di una trentaseienne rumena, exdell’uomo, da tempo residente a Caserta, che già in passato era statoa causa dei gravi maltrattamenti alla donna. Le indagini hanno consentito di ricostruire una storia da incubo. La donna, a causa dei continui maltrattamenti, si era allontanata da Caserta, ma nel settembre 2017 aveva subìto un vero e proprio sequestro di persona da parte del compagno, che l’ha trascinata nella sua auto, intimandole di non gridare e di non attirare l’attenzione.