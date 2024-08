Consigli fantacalcio 2ª giornata di Serie A | certezze in attacco da Inter Juve e Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si torna in campa per la 2ªdel campionato diA e l’attesa è sempre più alta anche per il. Il turno è diviso ancora una volta in tre blocchi. Nelladi sabato in campo 8 squadre: Parma-, Udinese-Lazio,-Lecce e Monza-Genoa. Domenica altre quattro partite: Fiorentina-Venezia, Torino-Atalanta, Napoli-Bologna e Roma-Empoli. Nelladi lunedì i due posticipi Cagliari-Como e Verona-ntus. Ecco i, chi schierare e chi evitare nella 2ªdiA Portieri Chi schierare: puntiamo sul riscatto del portiere Sommer dopo gli errori all’esordio contro il Genoa. In campo anche De Gea contro il Venezia e Svilar della Roma contro l’Empoli. Chi evitare: partita insidiosa per Di Gregorio dellantus sul difficile campo dell’Hellas (non è escluso un malus).