Carlos Sainz costretto agli straordinari | Sarà un week end sprint a Zandvoort per me

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una giornata complicata per la Ferrari e lo spagnolo(Paesi Bassi), sede del 15° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito olandese la Rossa ha faticato moltissimo a trovare il set-up per via di condizioni molto ventose e di una monoposto che si è presentata poco bilanciata sul layout. Si dovrà lavorare non poco per trovare la quadra e non è detto che ci si riesca. A rendere ancor più arduo il tutto, c’è stato peranche un problema tecnico sulla monoposto poco dopo l’inizio della FP2. La SF-24 dello spagnolo ha presentato un malfunzionamento al cambio e questo l’haa far rientro ai box e a guardare lo sviluppo del programma altrui. “Un day-1 in cui sostanzialmente non ho girato. Ho fatto pochissimi giri nella FP1 perché la pista non dava le giuste garanzie per il vento che c’era, oltre all’asfalto bagnato.