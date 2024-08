Bufera sulla spiaggia libera | Ho alzato un muro di lettini per difendere il mio stabilimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Rimini, 23 agosto 2024 – Hauna sorta di barriera tra il suo bagno e la vicina. Un ’’ fatto die fioriere per delimitare il confine. Ma la mossa di Pier Paolo Panni, titolare del bagno 1 Riviera a Rivabella, non poteva passare inosservata e ha subito sollevato un polverone. Tra le polemiche dei bagnanti che frequentano lae le segnalazioni al Comune e alla Capitaneria di porto di Roberto Biagini, ex assessore al demanio. Non poteva essere altrimenti dopo che Panni ha sistemato lì sul confine le brandine (poggiate orizzontalmentesabbia) e le fioriere, per delimitare lodalla