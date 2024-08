Bayesian la strana decisione di Lynch due mesi prima del naufragio | cosa voleva fare della barca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo ildello yachta Palermo, al largo di Porticello, procede il recupero molto difficoltoso delle vittime. Il corpo di Mikeè stato recuperato questa mattina, gli speleosub dei Vigili del Fuoco lo hanno individuato vicino alla cabina armatoriale a poppa. Sesto disperso ritrovato a 49 metri di profondità, lì dove è adagiato sul fianco destro il veliero lungo 56 metri. Si attende, ora, il ritrovamento di Hannah, la figlia 18enne del miliardario inglese, per procedere con gli avvisi di garanzia per disastro colposo. La moglie, invece, sopravvissuta alla sciagura, è arrivata questa mattina a bordo di un'auto scura sul molo di Porticello per il riconoscimento.