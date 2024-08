Bangladesh alluvion mettono in ginocchio il Paese | 13 morti milioni di persone coinvolte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Almeno 13hanno perso la vita e oltre 4,5disono state colpite dalle inondazioni che stanno devastando il, a seguito delle forti piogge monsoniche che hanno investito il. Le autorità locali hanno reso noto che le attuali inondazioni stanno interessando 11 dei 64 distretti del, con la città orientale di Feni particolarmente colpita. Il ministero per la Gestione dei disastri delha dichiarato in un comunicato che le inondazioni hanno avuto un impatto devastante sudi, con interi villaggi sommersi dall’acqua, raccolti distrutti e infrastrutture gravemente danneggiate. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma la situazione rimane critica. Questo disastro naturale arriva in un momento già turbolento per il, che nelle ultime settimane è stato teatro di violenti disordini politici.