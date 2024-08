Aggressione a Cinecittà | donna in stato di agitazione fermata con il Taser

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Panico nella notte a Roma: unaaggredisce operatori del 118 e Carabinieri, necessaria la sedazione. Nella notte del 23 agosto, in via Filippo Serafini, nel quartieredi Roma, si sono vissuti attimi di panico a causa di unain evidentedipsicomotoria. La, circa 50 anni e non ancora identificata con certezza, ha iniziato a dare in escandescenze, colpendo con calci i cassonetti dell’immondizia e tentando di aggredire gli operatori del 118 intervenuti per soccorrerla. Vista la situazione, la Centrale Operativa ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per fornire supporto. Nonostante la presenza dei militari, laha sferrato schiaffi e pugni contro il personale sanitario, rendendo necessario l’uso delin dotazione ai carabinieri per immobilizzarla e metterla in sicurezza.