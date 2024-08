Vuelta 2024 ventunesima tappa cronometro Madrid – Madrid | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laa Espanavolge al termine. La corsa iberica è iniziata con unae si chiuderà con una. I corridori sfileranno nella passerella finale nei 24.6 km con partenza e arrivo a. Nessuna asperità altimetrica con il via piazzato a 706 metri di altitudine e l’arrivo che sarà a 662 metri sul livello del mare. La prima partenza è fissata per le 16.20, mentre l’ultimo arrivo è previsto per le 19.30. START LIST E FAVORITI CALENDARIO COMPLETOSportFace.