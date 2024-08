Tir esce di strada e si ribalta Nulla da fare per il conducente Non è escluso il malore alla guida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un automobilista che lo seguiva ha riferito di aver visto il camion Mercedes zigzagare per diversi metri prima di uscire disul lato sinistro della. Il mezzo si èto ed il, Hugo Sanchez, 57 anni, cittadino ecuadoriano residente a Genova, è morto nell’abitacolo. L’incidente è avvenuto ieri mattina poco prima delle 9 nel tratto della ex-statale 596 che collega Gropello Cairoli a Garlasco. Proprio in quella direzione si stava muovendo il mezzo pesante che trasportava un container. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell’accaduto, effettuata dagli agenti della polizia locale di Gropello Cairoli che si sono occupati dei rilievi e cui spetterà il compito di ricostruire esattamente quello che è accaduto, non èche il camionista possa essere rimasto vittima di un