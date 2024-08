The Batman – Parte 2 | arrivano aggiornamenti entusiasmanti su sceneggiatura e riprese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 22 agosto 2024) The2:suLae lo stato delledi The2 hanno ricevuto alcuni importanti, che gettano nuova luce sull’attesissimo sequel DC. Dopo il grande successo ottenuto nel 2022 con il film The, Matt Reeves si prepara a continuare il suo franchise basato su Elseworlds con la storia di The2. Tuttavia, dato che di recente l’attenzione si è concentrata sull’imminente spinoff The Penguin, le notizie sul sequel non sono state così frequenti. Tuttavia, The2 è sempre più vicino a diventare realtà: Screen Rant ha recentemente parlato con lo sceneggiatore di TheMattson Tomlin per la sua nuova serie, Terminator Zero, chiedendogli se potesse finalmente fornire un aggiornamento.