Roma Open Day per la Carta d’Identità Elettronica il 24 e 25 agosto

(Di giovedì 22 agosto 2024) Apertura straordinaria dei Punti Informativi Turistici e del punto di rilascio di Via Petroselli Articolo:si prepara ad accogliere un nuovo fine settimana dedicato al rilascio dellacon l’iniziativa degliDay, in programma il 24 e 25. I cittadini potranno recarsi presso i tre ex Punti Informativi Turistici del centro e presso il punto di rilascio di Via Petroselli 52 per rinnovare il proprio documento. Per accedere al servizio durante gliDay, è necessario prenotare un appuntamento, che sarà disponibile a partire da venerdì 23dalle ore 9 sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno, fino a esaurimento posti.