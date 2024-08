Naufragio Palermo | prosegue inchiesta Procura al vaglio degli inquirenti video e foto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Termini Imerese (), 22 ago. (Adnkronos) –a ritmo incessante l’delladi Termini Imerese (), guidata da Ambrogio Cartosio, per fare luce sulavvenuto a Porticello () all’alba di lunedì. Laindaga pere omicidio plurimo colposo, al momento contro ignoti. Aldei pm anche ie legrafie scattate la notte della tempesta da alcuni abitanti della zona, ma anche le telecamere di sorveglianza, in particolare di un cantiere nautico, che puntava la telecamera proprio sulla barca e di una villa privata. La Guardia costiera, nei giorni scorsi, ha visitato tutte le case private e i luoghi pubblici con le telecamere di sorveglianza puntate proprio sul mare. Dalle immagini si vede la barca, il veliero britannico Bayesian, che nel giro di pochi minuti è affondato sotto il mare in tempesta.