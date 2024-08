Milan pressing del Barcellona | l’annuncio di Furlani sul futuro di Leao

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilè alla ricerca di un attaccante esterno per completare il reparto avanzato. Non solo Chiesa della Juventus, il club blaugrana ha messo nel mirino Rafael, attaccante del. Il calciatore, però, è stato dichiarato incedibile. “È possibile che Rafagiochi alin questa stagione? No. Zero possibilità”.resterà al? “Sicuramente, al 100%”. Così l’amministratore delegato delGiorgioal microfono del ‘Chiringuito’ all’uscita da centro sportivo rossonero. Calciomercato Calciomercato, Bennacer verso l'Arabia: già individuato il sostituto L'articolodeldisuldiCalcioWeb.