Lukaku il Chelsea ha rifiutato un’offerta di 30mln del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilha chiesto di rivedersi, bisogna trovare una sintesi rispetto alla richiesta delche ne chiede 40. Non sarà facile ottenere la fumata bianca già stanotte Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, durante il TgSport ha riferito tutte le ultime sul mercato del, a partire dall’incontro traper: “Pochi minuti fa è iniziato il vertice londinese tra. Presente non solo il direttore sportivo del Club Azzurro Giovanni Manna, ma anche il procuratore diFederico Pastorello. La richiesta fatta dalnon è ancora stata accolta dalla società partenopea. Illunedì nel tardo pomeriggio ha inviato l’offerta ufficiale via mail al, offrendo 25 milioni più 5 di bonus, pagabili in tre esercizi. Ilha, si riparte da qui.