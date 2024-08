Lombardia la Regione seleziona guide alpine di primo livello | come partecipare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Valmasino (Sondrio) – Ladi. La sessione di prove attitudinali finalizzata all'ammissione al corso di formazione è prevista dal 23 al 27 settembre, a Val Masino, in provincia di Sondrio. Le domande di ammissione devono essere redatte e inoltrate aentro e non oltre le 12 di venerdì 13 settembre 2024, tramite la procedura telematica disponibile on line sul sistema informatico regionale e sono ammessi candidati maggiorenni e con gli obblighi scolastici assolti. Lae il Collegio regionalehanno stabilito per il 2025 un nuovo corso di formazione per aspirante guida di: si svolgerà interamente nell'anno venturo, ma le prove attitudinali per accedervi si terranno già a fine settembre 2024, dal 23 al 27.