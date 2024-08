L’estate non è finita | ancora tanti e nuovi eventi fino a settembre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Passato Ferragosto non passano feste eddi ogni genere e per ogni gusto che continueranno ad accompagnare sorpattutto i week end non solo in questa ultima parte di agosto ma anche adove tornanoradicati nella tradizione. 22-23 AGOSTOSANTO STEFANO DEL SOLE Edizione numero 51 della Sagra del vitello podolico intero allo spiedo: tra cultura e gastronomia, il comitato organizzatore si propone di valorizzare la razza podolica e di far degustare un'autentica specialità "il vitello intero allo spiedo", cotto per almeno dieci ore, al fine di restituire un sapore davvero unico e inconfondibile. Per l'occasione, inoltre si potranno gustare ulteriori specialità a base di carne e non solo, preparate da sapienti chef, nonché il famoso caciocavallo Podolico, prelibatezze di una volta, accompagnate dall'ottimo vino locale.