Le quattro versioni della Citroën C5 Aircross

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) LaC5, una crossover medio-grande dagli interni spaziosi e dal design raffinato, è disponibile indiversi allestimenti. La You si presenta con fari LED con calandra color nero lucido e animazione a pianoforte (quelli posteriori con effetto 3D), firma luminosa diurna a LED (come anche gli indicatori di direzione), interni in tessuto in Silica Grey, Myplay, mirror screen, touch screen da 8'', volante in pelle e una serie di comfort come l'accensione automatica degli anabbaglianti e dei tergicristalli con funzione Magic Wash, climatizzatore automatico bizona, controllo di stabilità ESP con sistema, antipattinamento ASR, Safety Pack, sensori di parcheggio posteriori, sospensioniAdvanced Comfort.