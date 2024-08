In Salento c' è una pizzeria dove si mangia un' ottima pizza gigante nata nei quartieri popolari di Napoli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 22 agosto 2024) Eh sì, citando il poeta, è proprio il caso di dirlo: l’amore vince su tutto. È quello che è successo a Marco Cacace, napoletano verace del quartiere Materdei, che s’innamora di una ragazza salentina, la sposa e la segue a San Donato di Lecce portando con sé la sua pala e il suo grembiule daiolo. Siamo in piena pandemia Covid, lui, però, ha qualche difficoltà a trovare lavoro, ma poi, al LecceVillage, incontra Mirko Maglio, ex panettiere, patron eiolo dellaNoël, che gli chiede una mano per fare unafritta come soltanto asanno fare, così tanto per fare bella figura. La cosa riesce e nasce l’intesa. Ma procediamo con ordine. Mirko Maglio e Marco Cacace Unache si chiama Noël Ecco, che c’azzecca Noël,le in francese, con il nome di unain stile napoletano? È presto spiegato.