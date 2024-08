I funerali di Delon ma il suo cane non sarà sepolto con lui

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 agosto 2024) Le esequie di Alainsi terranno come da suo desiderio in forma privata, sabato 24 agosto alle 17, nella sua villa di Douchy, nella Loira. L’attore francese è morto domenica scorsa 18 agosto a 88 anni. La famiglia, e in particolare i figli, hanno dunque fatto sapere di voler rispettare la volontà del divo circa i. Al tempo stesso hanno però stabilito di trasgredirne un’altra, quella di essereassieme al suoLoubo. Secondo quanto riferisce l’emittente Bfmtv, aidi Alainsaranno presenti i suoi tre figli: Anthony, Anouchka e Alain-Fabien. Oltre a una quarantina di persone. Una cerimonia che si preannuncia molto intima, come desiderava l’attore francese, che aveva chiesto, alla sua morte, di non avere nessun omaggio nazionale o cerimonia politica in suo onore.