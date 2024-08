Gli manca disperatamente Londra | bomba dell' amico di Harry Il retroscena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gli amici di vecchia data non sono convinti chesia sereno e, anzi, danno per certa una sua inquietudine, sorta dopo l'allontanamento dalla sua famiglia e dalla paura che la decisione di allontanarsi e fare un passo indietro rispetto all'ufficialitàa sua figura non sia stata ben accolta dal popolo inglese. “Sulla carta lui ha avuto tutto quello che voleva da quando ha tagliato i ponti con la sua famiglia e con le dure regolea corona. Adesso è indipendente, libero di vivere come vuole e di crescere i suoi figli come preferisce senza sottostare ad alcuna pressione”, spiegano alcuni esperti sul Times. Qual è, però, il costo di questo drastico distacco? Il duva di Sussex, senza dubbio, sente lanza dei suoi cari. "È un ragazzo arrabbiato. Le cose non sono andate come voleva", ha raccontato undial Times.