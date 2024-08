Due giovani italiane sono entrate nella classifica mondiale dei 40 influencer del futuro | chi sono Giulia Cecchi e Francesca Nonino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il mondo del vino, e del beverage in generale, sta cambiando: nascono nuove bevande alternative, nuove generazioni, nuovi gusti e abitudini. Comunicare un contesto in continua evoluzione non è semplice, ma Wine Enthusiast, con la sua personaleFuture 40 Tastemakers 2024, ha selezionato i nuovi 40del, ovvero professionisti e professioniste che con il loro lavoro stanno facendo proseguire il settore degli alcolici. E tra i tanti nomi, molti dei quali statunitensi, spiccano due volti femminili italianissimi:Bardelli