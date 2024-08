Disney+ svela il trailer dei BrickToons di LEGO Pixar

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024)arriverà suil 4 settembre e ora i fan sanno come sarà questa serie. Sui social media, laha mostrato in anteprima questa raccolta di cortometraggi che presentano franchise familiari come Cars, Coco, Gli Incredibili, Fighting Nemo e altri ancora. Tutti e cinque gli episodi saranno disponibili in streaming all’inizio di settembre. I titolitrovano sempre un modo per deliziare il pubblico, soprattutto su. Gli speciali di Star Wars e i progetti Marvel sembrano ormai appuntamenti annuali. È logico che anche lasi rimbocchi le maniche per rivisitare i film preferiti dai fan. Cars e Gli Incredibili sono già programmati per progetti futuri, e questi piccoli film sono un modo eccellente per rivisitare i personaggi nel frattempo.