Creiamo una ’comunità educante’ per la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Da luglio, Urbino ha un nuovo assessore a Politiche educative, Sviluppo dei borghi e del territorio e Associazionismo: è Massimiliano Sirotti, che nell’ultimo quinquennio era stato presidente del Consiglio comunale. Classe ’71, residente a Schieti, laurea in Sociologia alla Carlo Bo, università nei cui uffici lavora. Da sempre impegnato nel volontariato, è stato presidente del centro socio culturale Don Italo Mancini di Schieti. Dal 2004 è attivo in politica, a più riprese come consigliere comunale, ma anche consigliere della Comunità montana e della Provincia. Assessore, sono giorni caldi per lei: la scuola inizierà tra non molto "Giorni di sopralluoghi. Ho già visitato tutte le materne e quasi tutte le primarie e devo completare le secondarie". Ha visto il tetto della Pascoli? "Sì, gli uffici si stanno muovendo per sistemarlo e rendere di nuovo fruibile il giardino".