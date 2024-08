Come cambia Sanremo 2025 col ritorno di Carlo Conti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Mancano ancora diversi mesi alla serata inaugurale di, eppure l’era Amadeus sembra già un vago e lontano ricordo: nella città dei fiori è ufficialmente iniziato il reame di. Il nuovo direttore artistico – che torna all’Ariston per la quarta volta dopo lo slot che lo aveva visto sul palco dal 2015 al 2017 – ha da subito messo in chiaro che il suo Festival sarà diverso da quelli a cui siamo stati abituati negli ultimi anni e, nei giorni scorsi, ha già svelato alcune dinamiche e regole che caratterizzeranno la kermesse. Niente più nottate a tirar tardi in attesa della classifica (ma torna il Dopofestival) e qualche novità che riguarda voti, giuria e artisti in gara.