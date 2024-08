Chi è James Cutfield il capitano dello yacht Bayesian affondato a Palermo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un comandante esperto, che ha lavorato per tutta la vita a bordo di grandi imbarcazioni e che conosce bene il Mediterraneo. È questo il ritratto di, 51 anni, ildella, il velieroall’alba di lunedì a Porticello, nel palermitano. Ieri sera il comandante è stato interrogato a lungo dai magistrati della Procura di Termini Imerese che conducono l’inchiesta sul naufragio. Davanti ai Pm il principale testimone dell’inchiesta ha dovuto non solo ricostruire i momenti terribili del naufragio ma anche provare a spiegare come sia stato possibile che quello, con sistemi tecnologici d’avanguardia e considerato praticamente inaffondabile, sia colato a picco nel giro di un minuto.