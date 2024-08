Caporalato in Emilia Romagna | badanti costrette a lavorare anche 24 ore tre in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bologna, 22 agosto 2024 - Avevano messo in piedi un articolato sistema di sfruttamento del lavoro, costringendo le lavoratrici a svolgere le loro mansioniper 24 ore e sette giorni su sette, senza riposo e tutele. Il tutto è stato scoperto dai carabinieri del comando provinciale di Bologna che, al termine di un'importante indagine, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone gravemente indiziate di aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto, e alle truffe aggravate. L’indagine è partita da una denuncia presentata ai carabinieri della stazione San Ruffillo nell’ottobre 2023 da una donna che si era rivolta a un’associazione gestita dagli odierni arrestati, per trovare una badante che potesse occuparsi di un suo parente.