Usa24Harris | testa a testama vinceremo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 11.55 Mentre a Chicago Barack e Michelle Obama invitavano tutti i Dem a sostenerla, la candidata alla presidenza Harris, in un comizio a Milwaukee, ha ringraziato Biden e poi ha attaccato: "Sappiamo che sarà unfino alla fine e noi. Non è solo noi contro Trump: si tratta di diverse visioni. La nostra è concentrata sul futuro". Commentando il "nessun rimpianto" di Trump per l'abolizione del diritto costituzionale all'aborto:"Azioni cattive devono avere conseguenze.Ci assicureremo che le affronti,nel voto a novembre"