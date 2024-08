Un padiglione tutto italiano a Gamescom 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Anche quest’anno Agenzia ICE, in collaborazione con l’associazione di categoria IIDEA (Italian In-teractive Digital Entertainment Association), organizza uncon la partecipazione di una delegazione di 21 aziende italiane a, la più importante fiera del gaming in Europa, in programma nella Business Area dal 21 al 23 agostopresso la Koelnmesse di Colonia.è la più grande fiera al mondo per le ultime tendenze e innovazioni nel settore dei videogiochi, con un totale di 230.000 metri quadrati di spazio espositivo. Per l’edizionesaranno presenti oltre 1400 espositori provenienti da 64 Paesi. L’Italia partecipa alla fiera dal 2015.