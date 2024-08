Terno d' Isola chi è il supertestimone che era sul balcone quando è stata uccisa Sharon | Ma ci vedo male e sento poco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024)d’(Bergamo), 21 agosto 2024 – Prima ha detto che lui, a quell’ora, dormiva. Poi,i carabinieri che indagano per sciogliere il rebus di chi e perché abbia uccisoVerzeni gli hanno messo davanti il fotogramma delle telecamere presenti in via Castegnate che lo immortalano mentre a mezzanotte e 50 minuti, l’ora dell’omicidio della donna, si trova sula fumarsi una sigaretta, col volto rivolto nella direzione del tratto di strada in cui la 33enne èa coltellate, ha ritrattato ammettendo che sì, lui era in effetti sulma che non aveva minimamente realizzato quel che di grave era appena successo. “Non cibene, ho fatto le cataratte a entrambi gli occhi.ho visto arrivare le ambulanze e i carabinieri coi lampeggianti non ho capito cosa potesse essere successo e ho pensato a un incidente stradale”.