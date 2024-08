Tennis | Matteo Arnaldi una Top 30 meritata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’ottima prova a Montreal ha regalato la Top 30 al nostro. Una posizione di tutto rispetto per il ventitreenne di Sanremo che è entrato in un circolo ristretto diti importanti. L’obiettivo, adesso, è quello di rimanere incollato a queste posizioni cercando, perché no, di scalarne altre. Un focus difficile, vero, ma l’ultima versione del classe 2001 potrebbe realizzare questo sogno.dopo Montreal: “Non sapevo della Top 30” (Getty Images)“Top 30? Sicuramente è una bella cosa. L’obiettivo principale era riuscire ad essere testa di serie allo US Open, quindi se è così come dici non lo so, non ho guardato, ma sarebbe sicuramente una bella soddisfazione per me e il mio team.