Sponz-taneo a Calitri Capossela chiama a raccolta per un ritrovo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un anno fa il 20 Agosto, a Sant’Andrea di Conza cominciavamo il decennale di “Come li pacci”, travolti dalla giovin fanfara “Famm’ fa tard” – Fan Fath Al. Quest’anno per la prima volta in 11 anni siamo stati costretti a saltare l’edizione. Ugualmente, senza nessun programma e senza alcuna pre-organizzazione, per chi ha in mente un giro aci si potrebbe ritrovare sabato 31 Agosto, a cavallo delle feste patronali, per un”. Faciti Rota”. E’ il messaggio lanciato sui social da Vinicio. È questa la proposta lanciata sui canali social dall’artista irpino. Un’idea nata in seguito al mancato svolgimento dell’edizione 2024 delloFest, l’evento che per undici anni ha rito tanti appassionati provenienti da tutta Italia in Alta Irpinia proprio in questo periodo dell’anno.