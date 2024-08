Speed 21 08 2024 Sbagli 2 volte ritenti la sorte 3 volte

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Questo torneo sta durando troppo, prima e unica semifinale dato che Je’Von Evans è automaticamente passato alla finale in seguito al pareggio tra Montez e Austin Pete Dunne vs Joaquin Wilde Tempo-2:38 Solito match dima mi è piaciuto molto che in ben 2 occasioni il grillo salterino sia riuscito a ribaltare la Bitter End di Dunne, la prima volta trasformandola in una DDT, la seconda in una Poison Rana, peccato che successivamente il suo tentativo di 450 Spash sia andato a vuoto e stavolta si sia beccato la Bitter End 1..23 Vincitore: Pete Dunne Prossimo mercoledì finalissima tra Pete Dunne e Je’Von Evans, forse avremmo un accenno di storyline a NXT dato che entrambi gli atleti saranno presenti, tra l’altro l’ex Butch è in rivalità con Trick Williams, l’amico fraterno di Je’Von.