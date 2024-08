Salvata dopo la delicata operazione al cuore E’ la prima italiana a sottoporsi a questo intervento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Castell’Azzara (Grosseto), 21 agosto 2024 – E’ Maria Rosaria Nieddu, 72enne di Castell’Azzara, la(25esima nel mondo) ad essere stata sottoposta alla sostituzione della valvola tricuspide (assai importante per il regolare funzionamento del) con un innovativo tipo di protesi valvolare. La innovativa valvola è stata introdotta attraverso un catetere inserito dall’inguine tramite la vena femorale. Detto in altre parole unmini invasivo, senza dover aprire il torace. La paziente Maria Rosaria Neddu La donna, da tempo alle prese con una seria ipertensione polmonare era da tempo in cura dagli specialisti (dottor Francesco Guerrini e dottor Paolo Calabria) dell’ospedale della Misericordia. Un problema, come detto, serio e anche raro. Tant’è che la tipologia della valvola da sostituire non si trova facilmente.