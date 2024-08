Raffica di droni ucraini contro Mosca ' abbattuti già dieci'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le difese aeree russe hanno abbattuto stanotte 10che miravano a, ha detto il sindaco della città Sergei Sobyanin. "Si tratta di uno dei più grandi tentativi mai compiuti di attaccare" la capitale russa "con i", ha aggiunto il primo cittadino in un messaggio su Telegram in cui specifica che non sono stati segnalati danni o vittime. Precedentemente il Ministero della Difesa russo aveva affermato di aver abbattuto nelle stesse ore due velivoli senza pilotanella regione di Tula. Gli attacchi disono rari, con la Russia che a maggio ha dichiarato di aver abbattuto un drone fuori dalla capitale e imposto restrizioni in due principali aeroporti della città per circa un'ora.