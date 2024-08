Politici e televendite | così si risolve il problema del terzo mandato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Estasiato osservo – e vorrei che andasse in loop – uno spot televisivo in cui Arnold Schwarzenegger tesse le lodi di non so quale trapano elettrico o sega circolare. Dietro il muscolosissimo eroe cinematografico non riesco a non scorgere l’ex governatore della California; penso dunque che sarebbe come se, all’improvviso, in tv vedessi apparire una réclame con un ex presidente di regione, che so, Formigoni che fa il testimonial del latte, Nichi Vendola della pasta, Storace di una batteria di pentole, Vasco Errani di un’auto ibrida, evia ad libitum. Curiosamente, però, a noi italiani pare assurdo; da un lato infatti ci beviamo che un politico straniero sia abbastanza affidabile da venderci attrezzi per smontare casa col bricolage, dall’altro votiamo con entusiasmo persone che poi non riteniamo abbastanza affidabili per fare pubblicità alla merce più elementare.