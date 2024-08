Omicidio di Sharon Verzeni interrogata la mamma del fidanzato Sergio Ruocco Si scava nella vita privata della vittima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 21 agosto 2024 – Sono ormai passate tre settimane dalla morte di, la 33enne uccisa a coltellate mentre camminava da sola,notte tra il 29 e 30 luglio scorso, in via Castagnate, a Terno d’Isola,Bergamasca. E le indagini proseguono a ritmo serrato: chi ha commesso l’e perché? Sialla ricerca di un indizio che possa portare a una svolta. Le varie piste emerse, si sono al momento rivelate infondate o inconsistenti. BERGAMO//UCCISA A COLTELLATE FUORI DA CASA SUA A TERNO D'ISOLA//FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Due giorni fa sono stati convocati in caserma la sorella maggiore di, Melody, e il fratello minore Christopher. Ieri, invece sono stati ascoltati per quasi 7 ore il padre Brunoe la madre Maria Teresa Preli, come persone informate sui fatti.