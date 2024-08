Occupazione dei giovani Italia ultima in Europa per diplomati e laureati | un copione che si ripete

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Se c’è un record che l’sembra mantenere, è quello della difficoltà dei suoia trovare un’. L’ultimo rapporto di Eurostat conferma quello che ormai è diventato unnoto: il nostro Paese è in fondo alla classifica per l’assorbimento dei neo-nel mercato del lavoro. E non si tratta di uno scivolone momentaneo, ma di una tendenza che continua arsi anno dopo anno. I numeri parlano chiaro: nel 2023 solo il 67,5% deini tra i 20 e i 34 anni è riuscito a mettere piede nel mondo del lavoro dopo la laurea. Un dato che non solo ci pone al di sotto della media europea, pari all’83,5%, ma ci lascia ben distanti da Paesi come Malta (95,8%) o i Paesi Bassi (93,2%), dove la laurea è ancora sinonimo di opportunità.