Nuovo open day a Unimc | martedì alla scoperta dei dipartimenti

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ci sarà unday a. L’iniziativa è pensata per fornire informazioni e chiarimenti, oltre che a dare l’opportunità di confrontarsi con docenti, tutor e staff dell’orientamento. Cuore della giornata sarà la sede in via Garibaldi 20, dove saranno allestiti, a partire dalle 9 fino a sera, gli stand informativi dei cinque, della Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi, del Centro linguistico, dell’Istituto Confucio, dell’Ente regionale per il diritto allo studio, del servizio bibliotecario, dei rappresentanti degli studenti e del Faro Housing. Sempre a partire dalle 9, ogni ora nell’adiacente Orto dei pensatori si svolgeranno le presentazioni dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico, e, nel cortile interno, quelle dei corsi di laurea magistrali, divisi per dipartimento.