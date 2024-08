Non solo Napoli | parla Pierferdinando Casini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Su CRC, radio ufficiale del, nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Umberto Chiariello’ è intervenuto. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Presidente della Camera dei Deputati, bolognese e tifoso rossoblù. “Nel mio incontro con De Laurentiis di pochi mesi fa, prima della partita al Maradona, ci fu un’ottima ospitalità, in una città che amo. Dissi ad Aurelio: ‘Prendiamoci un punticino’, ne prendemmo tre. Certamente, già so che non finirà allo stesso modo domenica sera. Conte è affamato, trasmetterà questa fame ai suoi calciatori e poi c’è il calcolo delle probabilità: mica è sempre domenica, arriva anche il lunedì”. Non“Zirkzee e Calafiori non potevano che andar via. Motta alla Juve? , ma è stato ed è un grande allenatore.