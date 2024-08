Non sapete questa cosa su Sergio Omicidio di Sharon Verzini il fratello del fidanzato rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024)diVerzeni: il cognato deldella barista uccisail. A Terno d’Isola continuano le indagini dei carabinieri per trovare chi ha ucciso la donna di 33 anni con tre coltellate la sera tra il 29 e il 30 luglio, mentre stava passeggiando sotto la sua abitazione. Ieri sera sono stati ascoltati i genitori diin un lungo interrogatorio, durato più di sette ore. Papà Bruno e mamma Teresa hanno lasciato il comando provinciale dei carabinieri di Bergamo intorno alle 22. Ad attenderli c’erano molti cronisti, ma la coppia non ha rilasciato dichiarazioni. Prima dei genitori, erano stati sentiti dagli inquirenti anche ile la sorella di, Melody e Christopher. Al momento non sono noti i contenuti degli interrogatori, ma si presume che gli inquirenti si siano concentrati sulla vita privata di