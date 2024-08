Mariangela Sicilia la nuova stella | Che emozione tornare alla Scala

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Milano – La sua interpretazione di Liù in “Turandot“ ha affascinato il pubblico di Verona e gli spettatori televisivi che l’hanno seguita con trepidazione.(nella foto) ha aperto la stagione dell’Arena con il capolavoro di Giacomo Puccini diretto da Michele Spotti, attualmente visibile sulla piattaforma Raiplay; nella serata di chiusura del festival, il 7 settembre, il soprano sarà Micaela in “Carmen“ di George Bizet, sul podio Daniel Oren. Dopo aver trionfatoin “La rondine“ di Puccini,annuncia che tornerà al Piermarini a novembre per un concerto dedicato al genio di Lucca., è protagonista di due recite importanti all’Arena. “Sono felice, per me l’Arena di Verona significa ’Turandot’, con la regia di Franco Zeffirelli.