Ladro entra in casa per rubare ma si siede sul letto | come lo trovano i poliziotti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In una cittàRoma, dove le storie si intrecciano tra le strade antiche e le vite moderne, è accaduto qualcosa che lascia spiazzati e accende la fantasia. Un uomo,to furtivamente in unaper, ha trovato qualcosa di molto più prezioso di tutto ciò che avrebbe potuto portare via: un libro. Lì, in una stanza silenziosa e solitaria, ha ceduto all'irresistibile fascino delle pagine stampate e perdendosi in un mondo di parole ha dimenticando il suo intento originario: svaligiare quell'appartamento di via Carlo Mirabello. Solo l'arrivo del padrone dilo ha fatto tornare con i piedi per terra. Era l'ora di pranzo e quando il 71enne ha sentito dei rumori in una stanza è andato a controllare trovando ilsdraiato sulche leggeva un libro. Ovviamente alla vista dell'anziano è fuggito, ma idel Commissariato Prati lo hanno arrestato poco dopo.