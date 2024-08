La Pir acquista la società svedese Nordic Storage AB

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. (Pir) comunica l’acquisizione da Aquarius Energy diAB,che gestisce sette depositi di stoccaggio in Svezia e in Danimarca. L’operazione è stata effettuata tramite un’altraattiva nel settore, InterTankAB, di cui PIR ha preliminarmente acquisito il controllo.AB è una delle maggioridi stoccaggio di rinfuse liquide in Scandinavia, con una capacità di oltre un milione di metri cubi. I depositi diStrage sono situati in posizione strategica lungo le coste della Svezia (Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Oskarshamn e Gävle) e in Danimarca ad Aalborg.offre servizi per un’ampia gamma di prodotti energetici (distillati, carburanti per aviazione, bio carburanti, oli vegetali, oli combustibili) e prodotti chimici.