Incendio a Romaquattro ustionati gravi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 18.45 Quattroin unscoppiato nella zona di Cinecittà est, vicino al 'pratone' di Torre Spaccata, a Roma. In codice rosso sono stati trasportati in ospedale quattro soccorritori:seriamente scottati un caposquadra dei vigili del fuoco e tre volontari della protezione civile aggrediti dalle fiamme durante le operazioni di spegnimento.Su segnalazione di sterpaglie in fiamme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco,protezione civile, polizia locale e di Stato. Ignote le cause del rogo.