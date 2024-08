E se tornasse ‘Ok il Prezzo è Giusto?’

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E’ l’unico grande game show del passato a non esser ripescato in Italia. E’ l’unico grande format che Fremantle non è riuscito a (ri)portare nel nostro Paese. E proprio per questo motivo la casa di produzione spinge per un reboot di Ok – ilè Giusto. Ok – ilè Giusto è in onda ancora in America Del resto, il successo dell’ex compare di palinsesto, La Ruota della Fortuna, potrebbe aver smosso le acque. Allo stesso tempo il game show – che ha debuttato nel 1983 su Italia1 con la conduzione di Gigi Sabani, per poi entrare nell’immaginario collettivo col passaggio su Canale 5 e Iva Zanicchi in qualità di timoniera – è ancora in onda negli Stati Uniti dove ha superato le 50 stagioni. Quest’anno, invece, Le Just Prix è tornato in Francia su M6, senza però spiccare il volo.