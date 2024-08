Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Losanna | orari programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo un mese di pausa per la parentesi legata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, torna finalmente il grande spettacolo delladicon l’undicesima tappa della stagione intra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto. Il massimo circuito internazionale itinerante si trasferisce in Svizzera per uno degli ultimi appuntamenti in vista delle Finali di Bruxelles. L’Athletissima accoglierà numerose stelle internazionali reduci dalla rassegna a cinque cerchi parigina tra cui il fenomeno svedese Armand Duplantis (a caccia stasera del decimo record del mondo della carriera nel salto con l’asta), l’olandese Femke Bol nei 400 ostacoli, il norvegese Jakob Ingebrigtsen ed il campione olimpico dei 1500 Cole Hocker, il botswano Letsile Tebogo nei 200, l’americano Grant Holloway nei 110 ostacoli ed il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou nel salto in lungo.