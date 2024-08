Corso Umberto I | la Polizia di Stato blocca due rapinatori in fuga

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024)I: due soggetti tentano di strappare una collana ad una vittima per poi darsi alla. I due sono statiti e arrestati Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e SocPubblico, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti inI per la segnalazione di duein. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un agente libero dal servizio che stava trattenendo un uomo, mentre un altro stava continuando laa piedi; pertanto, gli operatori hanno inseguito eto il fuggitivo accertando che i due soggetti, poco prima, avevano raggiunto un turista in piazza Bovio e, dopo avergli chiesto una sigaretta, lo avevano aggredito strappandogli la collanina d’oro che portava al collo per poi tentare di darsi alla