Cesena subito un tour de force Mercato bloccato dalle uscite

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Neppure il tempo di gioire per il primo successo stagionale, in una B ritrovata dopo ben sei anni. Il calendario non lo consente. Vale per il, quanto per tutte le altre in corsa in cadetteria. Da qui al primo settembre si gioca ogni tre o quattro giorni. Ildi Mignani dovrà affrontare tre impegni racchiusi in appena nove giorni: sabato prossimo trasferta sul campo del Sassuolo, poi mercoledì 28 agosto confronto interno col Catanzaro e infine domenica 1 settembre altra trasferta, sul campo dello Spezia. Dovrà essere unbello di notte dato che sono tutte gare che inizieranno alle 20,30. Bello, magari, come quello visto nel primo tempo contro la Carrarese. Un calendario fittissimo colancora aperto, con unche è partito bene ma che non è ancora al completo.